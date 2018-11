Foggia, Zambelli: "Felice per Mazzeo, dispiace per il pareggio"

© foto di Federico De Luca

Il difensore del Foggia Marco Zambelli ha commentato così il pareggio arrivato oggi contro il Brescia: “Dispiace aver pareggiato e per il fallo di punizione che non si notava, almeno dal campo, che ci fosse. Dispiace per la sosta perché sarà lunga ma ci ricarichiamo e ripartiamo da quello che di buono abbiamo fatto. La squadra è in crescita lo era già a Cittadella e tutti i giocatori hanno dimostrato di poter essere titolari. Potevamo raccogliere qualcosa di più oggi. Ha condizionato anche un po’ l’espulsione ma sono episodi che ci possono stare nel calcio. Sono contento per il gol di Mazzeo al quale ho passato il pallone. Il Foggia è una squadra forte che dimostra carattere e merita un’altra classifica. Dobbiamo ragionare purtroppo da squadra di bassa posizione. La classifica è molto corta ma credo che sarà così fino a fine campionato”, riporta Ilfoggia.com.