Follieri sul Palermo: "La trattativa va avanti. La nostra proposta è seria"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Raffaello Follieri, imprenditore che sta trattando l'acquisizione del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: "Stiamo andando avanti, siamo qui a Palermo per verificare la possibilità di concludere questa acquisizione. La transazione va avanti, non ho mai nascosto il nostro interesse per il Palermo, ovviamente dopo aver valutato se le condizioni sono favorevoli. Messaggio ai tifosi? Voglio ringraziarli, c'è stato un grande affetto nei nostri confronti. La nostra è una proposta seria".