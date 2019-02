Follieri sul Palermo: “Sto riprovando ad acquistare il club"

Intervistato da La Repubblica il finanziere Raffaello Follieri ha parlato del ritorno di fiamma per il Palermo, in grave crisi dopo l’addio degli inglesi, che potrebbe provare ad acquistare nuovamente: “Il mio interesse per il Palermo è noto da tempo, sono ormai alcuni mesi che tratto l’acquisto della società con diversi soggetti proprietari del club. - continua Follieri . Un impegno che non è venuto meno nemmeno dopo la burrascosa conclusione della trattativa con Zamparini. In questo momento posso dire solo che ci sto riprovando, ma non posso aggiungere nient’altro per un patto di riservatezza firmato con la controparte“.