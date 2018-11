Format Serie B: stop ricorsi. Si va verso i risarcimenti ai club

Ormai non ci sono dubbi la Serie B resterà a 19 squadre e il campionato proseguirà senza ulteriori scossoni. “Riuniti in mattinata per discutere nel merito il ricorso presentato dalla Lega Serie B contro l’ordinanza del Tar che aveva riabilitato la stessa Serie B a 22, già sospesa in via cautelare dai giudici amministrativi di secondo grado, i quattro club presenti (Pro Vercelli, Ternana, Novara, Catania) hanno rinunciato alla richiesta di esecuzione dell’ordinanza stessa, firmata dal giudice Germana Panzironi. In questo modo le società confidano che venendo meno l’interesse della ricorrente (la Serie B), possa arrivare una pronuncia di improcedibilità da parte del Consiglio di Stato, o una decisione favorevole alla Lega B, ma solo sul periculum, cioè sull’impossibilità di modificare il format a diciannove in questa . - si legge su La Gazzetta dello Sport - In entrambi i casi non pregiudicherebbe per le cinque società (anche il Siena) la possibilità di procedere a una ingente richiesta di risarcimento danni, realisticamente ormai l’unico obiettivo raggiungibile dai club medesimi”.