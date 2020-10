Fornasier si presenta: "Cremonese combattiva. Il Trapani? Ci eravamo meritati la salvezza"

Arrivato a titolo definitivo dal Parma Michele Fornasier si è presentato quest'oggi alla stampa come nuovo giocatore della Cremonese. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club grigiorosso: "L'avventura nelle giovanili del Manchester United? Quella inglese è stata un'esperienza che all’inizio non è stata tutta rose e fiori. Prima di entrare in sintonia con che in fondo per me era un nuovo mondo è trascorso un po’ di tempo. In parte ha giocato un ruolo la giovane età, anche se in realtà già da qualche anno ero lontano dalla famiglia visto che mi ero trasferito alla Fiorentina a soli 13 anni, in parte perché la cultura era diversa dalla nostra. Anche se ho riflettuto a lungo prima di rispondere sì alla chiamata dello United, devo dire che quella scelta non la cambierei mai".

Il difensore ha poi parlato dell'esperienza dello scorso anno al Trapani: “Al di là del risultato sportivo è stata un’esperienza molto positiva, soprattutto se penso al calore trasmesso dalla gente che ho conosciuto. A dire il vero anche sul campo il risultato l’avevamo ottenuto dando tutto, poi sappiamo come sono andate le cose”.

Infine un pensiero sulla sua nuova squadra: “Per fare bene – analizza – conta innanzitutto il lavoro. Bisoli è un mister che tiene tutti sul pezzo e punta molto sulla motivazione, aspetti che possono fare la differenza. Poi, chiaramente, serve sempre anche un pizzico di fortuna. Ho avuto modo di seguire la nostra gara di Pisa, ho visto la Cremo molto organizzata e combattiva, che ha ben figurato contro avversari solidi e collaudati”.