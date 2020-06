Forte commenta il riscatto da parte della Juve Stabia: "Qua mi sono trovato benissimo"

vedi letture

Intervistato dal canale ufficiale della Juve Stabia, Francesco Forte ha dichiarato: "Ci siamo allenati da casa. E' stato un momento duro per tutti quanti, molto lungo. Non ci siamo fermati. Alla fine a livello atletico questo ce lo siamo ritrovati sul campo e penso si sia visto. E' stato fondamentale mantenersi in movimento". L'attaccante poi ha commentato il riscatto da parte delle Vespe: "Ci tengo a ringraziare i presidenti, tutto lo staff dirigenziale che ha creduto in me fin dal primo giorno, il direttore che mi ha voluto fortemente a Castellammare. Va un ringraziamento a loro per avermi dato fiducia, spero di continuare a ripagarli come ho fatto sul campo. Anche io sono il primo a essere felice perchè da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo. La felice poi è anche un premio al lavoro che ho svolto".