Foscarini lancia la sfida, per l'Avellino inizia la cura salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Avellino è iniziata l'era Foscarini, con l'allenatore presentato ieri alla stampa nella conferenza in cui ha ammesso la possibilità di tirar fuori il massimo dal gruppo a sua disposizione. Walter Novellino ha fatto bene durante la scorsa stagione, ma il rendimento degli ultimi mesi non ha soddisfatto il presidente Taccone che ha deciso di cambiare. Via l'ex tecnico di Piacenza, Napoli e Modena, dentro l'ex Cittadella che ha firmato fino a giugno. “In Veneto ho sempre firmato contratti annuali. Non cerco soldi, cerco la sfida”, ha spiegato la sua decisione Foscarini nella giornata di ieri. Nessuna certezza, ancora, sul modulo che l'allenatore sceglierà per allontanare i bassifondi della classifica: ”La linea difensiva sarà a quattro, poi valuterò se posso portare avanti questo discorso. Ma ho sempre portato avanti più moduli, che sia 4-4-2 o 4-3-3 lo capirò successivamente”. Conta adesso ripartire, in Irpinia, già dal match di lunedì contro il Perugia. Al Partenio-Lombardi arriverà la formazione di Breda che ha alle spalle ben nove risultati utili di fila: per Foscarini sarà un debutto caldissimo, un match già chiave per capire le reali chance salvezza dei lupi.