Foschi: "York Capital rappresenterebbe una svolta per il Palermo"

Intervistato da Gds.it il presidente del Palermo Rino Foschi ha fatto il punto sulla cessione del club facendo chiarezza sulle voci che vogliono York Capital e Massimo Ferrero pronti all’acquisto: “Magari vendere il Palermo a York sarebbe il completamento di un sogno. Ci stiamo lavorando, anche a fari spenti, ma al momento non posso né smentire, né confermare nulla. l’unica cosa che posso dire è che siamo al lavoro per dare al Palermo un futuro sicuro. La York Capital potrebbe rappresentare la svolta, ma non voglio nemmeno parlare per scaramanzia, speriamo possa concretizzarsi il tutto il prima possibile. Il Palermo così potrebbe sicuramente tornare in carreggiata e viaggiare per un po’ in tutta serenità. - continua Foschi parlando dell’opzione Ferrero – Non ho mai trattato con altri acquirenti, ho rispetto di tutti e per tutti, ma voglio serenità quando si parla del Palermo”.