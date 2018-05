Frara: "Voglio conquistare la terza promozione con il Frosinone"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista e capitano del Frosinone Alessandro Frara ha parlato in conferenza stampa in vista dell'ultima gara stagionale contro il Foggia che potrebbe regalare la promozione in Serie A: “Ci stiamo preparando con tranquillità ma con grande entusiasmo. Gli ultimi risultati ci hanno dato una grande spinta a livello psicologico. Abbiamo l'obiettivo a un passo e vogliamo prenderlo in tutti i modi. Mi auguro che arrivi questa terza promozione, così come se lo augurano gli altri compagni che c'erano allora e ci sono oggi. È un obiettivo storico per questa società che ha investito tanto per arrivare a questo punto e non vediamo l'ora di tagliare il traguardo. Rispetto al passato è che all'ora arrivavamo dalla Lega Pro ed eravamo una sorpresa, mentre questa volta partivamo coi favori del pronostico. - continua Frara come riporta Tuttofrosinone.com - Futuro? In questo momento sono concentrato solo sulla gara, il Frosinone viene sempre prima di tutto e se le cose andranno bene nelle prossime settimane decideremo cosa fare assieme. Non ho mai detto che smetterò di giocare perché sto bene fisicamente e ho ancora 35 anni”.