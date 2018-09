Frattini: “Il TAR ha sospeso il campionato di Serie B”

Intervenuto ai microfoni di InBlu Radio il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni Franco Frattini ha anticipato la decisione del TAR del Lazio di sospendere le gare di Serie B in programma nel weekend: “Il TAR del Lazio oltre a sospendere la sentenza ha sospeso anche il campionato ed è chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale del nove ottobre vorrebbe dire che fino ad allora la B non si giocherebbe e questo mi pare impossibile. Venerdì 21 il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre”.