Frosinone, 20 i convocati di Nesta per la gara contro la Carrarese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono 20 i giallazzurri convocati per la partita contro la Carrarese valevole per il secondo di Coppa Italia in programma domani allo stadio ‘Benito Stirpe’. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Krajnc, Salvi, Verde, Zampano.

Centrocampisti: Gori, Maiello, Obleac, Paganini, Tribuzzi, Vitale.

Attaccanti: Ciano, Citro, Matarese, Trotta.