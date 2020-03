Frosinone a caccia del settimo sigillo. Nesta e un messaggio a tutta la Serie B

Non sembra volersi fermare più il Frosinone di Alessandro Nesta. Dopo le difficoltà iniziale e gli scarsi risultati, la compagine ciociara ha trovato una sua forma, un'idea di gioco chiara e ha capito quali sono le proprie qualità.

Da qui ha preso vita il filotto di sei vittorie consecutive inanellato da Ciano&C. nelle ultime giornate di campionato, avendo la meglio su Ascoli, Entella, Venezia, Perugia, Cosenza e Salernitana senza neanche incassare un gol. Numeri decisamente impressionati.

Statistiche che, però, come in ogni caso possono essere migliorate. Ed è per questo che la gara di questa sera in casa del Livorno assume ancor più importanza. Arrivare sette vittorie consecutive darebbe un messaggio chiaro a tutte le altre rivali per la corsa al secondo posto.

E con il record assoluto di otto vittorie consecutive in Serie B stabilito dalla Cremonese 1992/1993, Hellas Verona 1998/1999 e Torino 2000/2001 perché non pensare a fare un ulteriore step.