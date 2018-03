Frosinone, agibilità definitiva per lo 'Stirpe'. Capienza di 16.227 posti

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale il Frosinone ha comunicato l'ok dell'autorità competenti all'agibilità definitiva del 'Benito Stirpe'. Ecco il comunicato:

C’è l’agibilità definitiva sul ‘Benito Stirpe’ la cui capienza sale da 16.125 a 16.227 posti. Un grande giorno questo venerdi 16 marzo 2018. Oggi, poco prima dell’ora di pranzo, è arrivato infatti l’esito definitivo a seguito del sopralluogo che si è tenuto sull’impianto. Alle spalle c’è stato un grande lavoro, soprattutto negli ultimi giorni, dopo l’ultimo incontro di una settimana fa. Per il Frosinone Calcio erano presenti l’avvocato Aldo Ceci, il Segretario Amministrativo, dottor Raniero Pellegrini e l’architetto Renzi. Ed è proprio il legale del Club giallazzurro a formulare “un grande e doveroso ringraziamento alle Istituzioni ed agli Organismi competenti per la eccellente professionalità ed attenzione che è stata impiegata per seguire l’iter che ci ha portato a questo passaggio definitivo”.

Alla Commissione, presieduta dal vice prefetto dottor Di Donato, erano presenti tutti gli ‘attori’ che fanno parte della stessa: la dottoressa Chiapparelli per la Questura, l’ingegner Carinci per il Comune di Frosinone, l’ingegner Paragalli per il Coni, l’ingegner Longhi per la Lega di serie B, l’ingegner Rezoagli per i Vigili del Fuoco, il geometra Tosti per il genio Civile, la dottoressa Iannone per la Asl e l’ingegner Magliocchetti per l’Arpa.