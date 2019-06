Frosinone, anche Italiano nel totoallenatore. Presto una decisione

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

In casa Frosinone continua il toto-allenatore con Vincenzo Italiano ultimo nome inserito nella lista dei papabili dal presidente Maurizio Stirpe e dal direttore Ernesto Salvini che presto potrebbero chiudersi in camera di consiglio per deliberare la scelta del nuovo allenatore. Lo riporta Ciociaria Oggi spiegando che il tecnico del Trapani, impegnato nel ritorno della finale play off di Serie C contro il Piacenza, è un profilo che soddisfa, molto simile a quel Fabio Caserta cercato nelle scorse settimane. Italiano si aggiunge così alla lista che comprende i grandi favoriti Fabio Grosso e Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi quest'ultimo diretto a Benevento), Roberto Venturato e Giuseppe Iachini.