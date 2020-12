Frosinone, Angelozzi: "Buon primo tempo, pronti a intervenire sul mercato"

Intervistato da RaiSport, il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi ha dichiarato quanto segue:

Che primo tempo è stato?

"E' stata una bella partita, contro un avversario molto fisico. Nei primi minuti sono partiti obiettivamente meglio, ma credo che abbiamo avuto noi le occasioni più grandi per passare in vantaggio. Un match equilibrato, in cui il Frosinone sta provando a imporre il suo gioco contro una Salernitana che riesce sempre a non far giocare. Mi piacerebbe ripetere quanto fatto nel primo tempo anche nella ripresa",

Rinforzerete la rosa?

"Prematuro parlare di mercato, il Frosinone è competitivo. E' ancora presto per fare valutazioni, ci sono un paio di calciatori fuori rosa ma non mi sembra che numericamente ci siano problemi se non nel reparto offensivo. Chiaramente la società non si tirerà indietro qualora ci dovesse essere bisogno di uno sforzo ulteriore".

Frosinone che pensa alla promozione diretta?

"Sappiamo benissimo che l'obiettivo è chiudere nella zona sinistra della classifica, ma ci sono realtà come il Monza, l'Empoli e le tre retrocesse che rendono il torneo di ottimo livello. Il nostro valore aggiunto può essere l'allenatore, al suo terzo anno in Italia e destinato ad una grande carriera".