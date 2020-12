Frosinone, Angelozzi su Dionisi: "In settimana decideremo quale sarà il suo futuro"

Sembra destinata a chiudersi nel prossimo mercato di gennaio l’avventura iniziata nell’estate del 2014 tra Federico Dionisi e il Frosinone. La frattura fra le parti appare insanabile, con il numero 10 in scadenza di contratto nel giugno prossimo. In merito ha preso la parola dalle colonne de Il Messaggero Guido Angelozzi, ds dei ciociari: "Al momento su questa vicenda non posso dire di più. in settimana ci incontreremo in società e decideremo se il suo futuro sarà ancora in gialloblù o meno".