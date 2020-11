Frosinone, Ardemagni potrebbe partire a gennaio. Con lui anche Vitale e Tribuzzi

Un’ora in campo nella prima gara di campionato (più 55 minuti in Coppa Italia). Questo è il minutaggio che Matteo Ardemagni ha finora accumulato con il Frosinone in questa stagione. Poco, anzi pochissimo, per l’esperto centravanti arrivato nello scorso gennaio dall’Ascoli che a gennaio potrebbe così cambiare aria e cercare un’altra piazza dove trovare maggiore continuità. Secondo quanto riferito da Tuttofrosinone.com il classe ‘87 sarebbe infatti uno dei tre giocatori che a gennaio potrebbero essere ceduti dal club ciociaro visto il poco spazio trovato finora agli ordini di mister Nesta. Gli altri due sono i giovani Mattia Vitale, centrocampista classe ‘97, e Alessio Tribuzzi, fantasista classe ‘98, con quest’ultimo che andrebbe via solo in prestito.