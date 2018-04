Frosinone, Ariaudo lavora a parte nella ripresa. Terapie per Volpe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È ripresa questa mattina, allo stadio Benito Stirpe, la preparazione del Frosinone in vista della trasferta di Avellino, in programma martedì prossimo alle 20:30. Chi è sceso in campo ieri contro lo Spezia ha svolto una seduta di scarico, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Ariaudo ha lavorato a parte, terapie per Volpe. Nel pomeriggio la squadra tornerà in ritiro presso l’hotel Fontana Olente di Ferentino e tornerà in campo domani alle 15:00 per una nuova seduta di allenamento. Lo riporta il sito dei ciociari.