Frosinone, Ariaudo: "Nesta è un maestro, anche se cura più la fase offensiva"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il difensore del Frosinone Lorenzo Ariaudo ha parlato del rapporto con il tecnico Alessandro Nesta, suo allenatore in gialloazzurro, e sulle differenze fra Serie A e Serie B: “In B c’è più dinamismo e fisicità, in A più qualità, un difensore in A se sbaglia la paga, in B un errore te lo puoi permettere, anche se da difensore dico che non si dovrebbe sbagliare mai. - continua Ariaudo – Nesta? Lui cura più la fase offensiva e lascia la difesa al vice Rubinacci. Su certi dettagli comunque ci ha aiutato, è un maestro, anche se certe sue giocate, per esempio la scivolata, non si possono insegnare, sono doti innate. Per me giocare a tre o quattro è indifferente, la cosa che preferisco è gestire il pallone, come Bonucci che è il migliore in questo momento”.