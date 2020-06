Frosinone, arriva dal Leon la proposta per il riscatto di Joel Campbell

Chi si ricorda Joel Campbell al Frosinone? L'attaccante costaricano approdò in ciociaria nell'estate 2018 dopo aver vestito le maglie di club come Olympiacos, Arsenal, Villarreal, Sporting Lisbona e Betis Siviglia nell'anno del ritorno in A del club del presidente Stirpe. Appena sei mesi dopo, durante il mercato di gennaio, il giocatore però cambiò aria accettando il prestito ai messicani del Leon.

Oggi, diciotto mesi dopo, il club centroamericano ha avviato la trattativa per il riscatto del giocatore dal club laziale con il quale ha ancora un contratto in essere fino al giugno 2021. A tal proposito TuttoFrosinone riporta la notizia di un'offerta fatta pervenire dal Leon al Frosinone per definire l'operazione. Proposta alla quale, però, il club gialloblu non ha ancora risposto in via ufficiale.