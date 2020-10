Frosinone-Ascoli 1-0, le pagelle: capolavoro di Salvi, all'Ascoli non basta Leali

PAGELLE DI FROSINONE-ASCOLI 1-0

Frosinone

Bardi 6,5 – Serata complicata, ma si dimostra sempre attento sulle conclusioni ospiti.

Brighenti 6 – E’ quello che si comporta meglio in difesa, pur andando in grande difficoltà su Pierini. Se la cava di mestiere.

Szyminski sv – Sfortunato, costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora. Dal 17’ Ariaudo 6 – Prova di personalità, concede poco agli avanti ascolani.

Curado 5 – Chiricò lo fa letteralmente ammattire per tutto il primo tempo. Meglio nella ripresa, quando cala la pressione bianconera.

Salvi 6,5 – Nel primo tempo soffre le incursioni di Pierini e compagni, ma decide la gara con un autentico capolavoro.

Tabanelli 5,5 – Dopo un inizio in affanno, cresce col passare dei minuti correndo a tutto campo e pungendo coi suoi inserimenti. Si divora, tuttavia, un gol clamoroso davanti a Leali.

Maiello 5 – Fatica a costruire gioco, ostruito dal solido centrocampo bianconero. Cresce nella ripresa ma senza mai incidere.

Kastanos 5,5 – Prova poco convincente del cipriota, completamente sovrastato dai suoi dirimpettai. Ci prova due volte dalla distanza ma senza convinzione. Dal 46’ Tribuzzi 5,5 – Dona vivacità e polmoni al centrocampo, ma nel finale rischia di combinarla grossa regalando una punizione ghiottissima all’Ascoli.

D'Elia 5 – Più timido del solito, è costretto sulla difensiva dalle incursioni di Chiricò. Bloccato anche nella ripresa, si fa notare poco.

Ciano 4,5 – Prestazione scialba e incolore per il numero 28 che non riesce mai a pungere. Dal 59’ Dionisi 6 – Entra col giusto piglio dando vivacità alla manovra. Manda in porta Novakovic con un bel filtrante.



Parzyszek 5 – Più attivo del compagno di reparto, ma anche per lui polveri bagnate. Dal 59’ Novakovich 6 – Mette in difficoltà la retroguardia marchigiana col suo fisico e sfiora il gol, negatogli da un super Leali.

Ascoli

Leali 6,5 – In una serata piuttosto tranquilla compie però due autentici miracoli su Tabanelli e Novakovich. Non può molto sul gol.

Pucino 6,5 – Ottima prova del capitan bianconero, che macina chilometri. Concede pochissimo e in avanti sa far male, sfiora il gol nel primo tempo. Stoico nel finale, quando gioca con una caviglia gonfia.



Brosco 6 – Costretto a volte alle cattive, non molla un centimetro. Sempre preciso in anticipo.

Spendlhofer 6 – Buona prova anche per il difensore austriaco, dominatore incontrastato sulle palle alte. Annulla Ciano e Parzyszek.



Kragl 6 – Non impeccabile in difesa, si fa notare per le solite bordate dalla distanza. Sfiora il pareggio allo scadere con la sua punizione che si stampa sulla traversa.

Cavion 6,5 – Uomo ovunque dell’Ascoli. Accorcia, ricuce, rifinisce e dispensa assist per i compagni. Va vicino al pareggio nella ripresa. Dall’86’ Matos sv

Saric 6,5 – Ottima prova anche per il centrocampista bosniaco, che giganteggia in mezzo al campo. Fisico e qualità per questo promettente ventitreenne.

Sabiri 6 – Si accende a sprazzi, dimostrando lampi di grande classe, ma a volte si accartoccia su sé stesso. Dall’86’ Gerbo sv

Chiricò 6 – Nel primo tempo è la spina nel fianco per il Frosinone quando rientra sul mancino. Sfiora due volte il gol mettendo in difficoltà la retroguardia ciociara. Cala vistosamente nella ripresa e rischia di combinarla grossa quando regala letteralmente la chance del vantaggio a Tabanelli. Dal 70’ Cangiano 5,5 – Il suo ingresso non riesce a dare la scossa ai suoi.

Bajjc 5,5 – Serata in ombra per il bosniaco, che gioca pochi palloni e non riesce a rendersi pericoloso. Dal 55’ Vellios 5 – Ingresso impalpabile del greco, costretto ad abbandonare il campo nel finale.

Pierini 6 – Gara propositiva, sulla sinistra costringe sempre i canarini al raddoppio. Spinge tanto, ma non riesce a pungere come vorrebbe.