Frosinone-Ascoli, i convocati di Zanetti: squalificato Da Cruz, out D'Elia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gara domenicale per l'Ascoli, impegnato nella prima trasferta stagionale in quel di Frosinone. Per il match, mister Zanetti deve fare a meno dello squalificato Da Cruz e di D'Elia, che ha accusato un risentimento muscolare. A loro si aggiunge il terzo portiere Novi, rimpiazzato con l'estremo difensore della Primavera Zizzania, che vestirà la maglia numero 12.

Di seguito l'elenco completo dei 22 convocati:

Portieri: Fulignati, Lanni, Zizzania

Difensori: Andreoni, Brosco, Ferigra, Laverone, Pucino, Quaranta, Valentini

Centrocampisti: Brlek, Cavion, Gerbo, Petrucci, Piccinocchi, Troiano

Attaccanti: Ardemagni, Chajia, Di Francesco, Ninkovic, Rosseti, Scamacca