Frosinone, avanti con Nesta. Se il tecnico decide di lasciare pronte le alternative

Archiviata l'amarezza per la mancata promozione in Serie A il Frosinone deve ripartire per programmare la prossima stagione, ancora in Serie B. Il primo nodo da sciogliere è, ovviamente, quello del tecnico con Alessandro Nesta che sembra in predicato di rimanere alla guida del club ciociaro. L'ex del Perugia, come riporta Il Messaggero, ha ancora un anno di contratto. Qualora, però, Nesta decidesse di non continuare l'avventura allo 'Stirpe' dimettendosi ecco allora che il club sarebbe costretto a trovare un'alternativa per la quale sono già stati avviati contatti con Andreazzoli, Semplici, Di Biagio e Oddo.