Frosinone, Bardi: "Bene la vittoria. Ora spero che il Livorno batta il Pisa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara contro il Livorno, in casa Frosinone, come riferisce tuttofrosinone.com, ha parlato il portiere Francesco Bardi: "Vittoria molto importante, abbiamo fatto la nostra partita contro un Livorno che si è difeso molto bene, sintomo che è una buona squadra. Abbiamo segnato alla fine, ci abbiamo creduto. Girato di spalle al rigore? Ho sempre fiducia nei compagni, i rigori si possono sbagliare. Ero felice per il gol ma giocando contro la squadra della mia città mi dispiaceva esultare".

E proprio su questo: "Era una partita particolare per me, perché sono legato alla mia città. Ovviamente, però, sono felice della vittoria. Sono nato e cresciuto a Livorno dunque tiferò sempre per gli amaranto, a tal proposito faccio un in bocca lupo per il derby di domenica con il Pisa".

Nota conclusiva, alla gara che la truppa di Nesta dovrà affrontare: "La sfida con la Cremonese? Dobbiamo andare lì cercando di imporre il nostro gioco e fare una grande partita".