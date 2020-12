Frosinone, Bardi: "Cresciuti rispetto a un anno fa, ma dobbiamo trovare continuità"

Il portiere del Frosinone Francesco Bardi ha parlato nella serata di ieri a Sportitalia soffermandosi sulla prossima gara contro il Lecce: “Sfideremo una bella squadra che assieme al Monza viene definita la più forte dagli addetti ai lavori, sono curioso di affrontarla. Per la A comunque regna l’equilibrio e vedo bene anche SPAL ed Empoli. Noi? Qualcosa rispetto allo scorso anno è cambiata, la conoscenza ulteriore porta a creare la giusta alchimia. Il percorso di crescita è importante, dovremo essere bravi a trovare continuità e a imporre il nostro gioco in ogni match. Novakovich è migliorato tantissimo, si è calato bene in una realtà differente come il calcio italiano. - continua Bardi parlando degli obiettivi – Non ci siamo posti un obiettivo principale, pensiamo una gara alla volta e proviamo a fare più punti possibile. Dobbiamo cercare di restare nella parte sinistra della classifica e poi sprintare quando sarà il momento”.