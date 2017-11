Frosinone, Bardi: "Infermeria piena ma vogliamo battere lo Spezia"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Frosinone Francesco Bardi è intervenuto ai microfoni di Extra Tv per parlare del momento del club ciociaro: "La gara contro il Parma? Nella prima mezz'ora abbiamo giocato molto bene, poi dall'infortunio di Paolo (Sammarco, ndr) abbiamo accusato un po' il colpo ma alla fine siamo comunque riusciti a portare a casa il risultato. E questa è la cosa più importante. Lo Spezia? Andremo al 'Picco' consapevoli di dover dare il 100% per poter agguantare i tre punti. Non sarà facile, vista anche l'infermiera piena, ma ce la metteremo tutta. Longo? Ho avuto sin da subito un'impressione molto positiva su di lui, cura ogni minimo dettaglio così come tutto il suo staff tecnico. Ci stiamo preparando con il piede giusto".