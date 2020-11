Frosinone, Bardi: "Questa sconfitta ci darà forza per le prossime gare. Saremo diversi"

Nel post partita di Frosinone-Cosenza ha parlato in mixed zone Francesco Bardi, spiegando che quello di ieri è un passo falso da dimenticare subito: “Assolutamente sì, anzi potrei dire che ci deve servire da lezione per le prossime partite. Oggi la prestazione non è stata delle migliori, questa sconfitta ci deve dare la forza per affrontare le prossime partite diversamente, al massimo e con la voglia di riscattarci”.

Bardi, lei è stato il migliore in campo, evitando un passivo maggiore. Cosa non ha funzionato questa sera?

“Penso che stasera obiettivamente non siamo riusciti ad interpretare bene il nostro gioco, purtroppo una situazione del genere è capitata e dobbiamo trarne insegnamento come ho già detto”, sottolinea TuttoFrosinone.