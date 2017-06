Frosinone, Bardi verso il ritorno in Ciociaria: le ultime

© foto di Federico Gaetano

Francesco Bardi potrebbe difendere per la terza stagione consecutiva i pali del Frosinone. Secondo quanto riporta FcInterNews, c'è ottimismo tra le parti per un rinnovo annuale del prestito. La settimana prossima potrebbe essere quella giusta per la fumata bianca, l'estremo difensore è seguito da Benevento e Sampdoria in Serie A oltre che il Cesena in B. Ma l'incontro tra Inter e Frosinone in programma nei prossimi giorni potrebbe sbloccare la situazione.