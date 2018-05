Frosinone, Brighenti: "Bravi a sbloccarla subito, ora gara dura con l'Entella"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Carpi, il giocatore del Frosinone Nicolò Brighenti ai microfoni di Media Center Frosinone ha detto: "Siamo stati bravi a sbloccarla subito. L’obiettivo era quello di chiuderla per non soffrire nel finale, non ci siamo riusciti, ma credo che la squadra abbia concesso davvero poco al Carpi. Dovevamo vincere, ora recuperiamo le energie per preparare queste due finali e sperando vada tutto al meglio”.

La Virtus Entella oggi ha perso, come si affronta una gara così importante per entrambe le squadre?

"Non sapevo della sconfitta dell’Entella ma per noi cambia poco, a Chiavari sarà una battaglia, ci aspetta una gara difficile. Noi abbiamo tutte le potenzialità per fare bene, perché abbiamo bisogno di vincere”.