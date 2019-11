Frosinone, Brighenti: "Lavoriamo per fare punti anche in trasferta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pomeriggio da incorniciare per il Frosinone, vittorioso sull'Empoli per 4-0. Al termine della gara il capitano dei ciociari Nicolò Brighenti ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi: "Era importante riprendere subito il nostro cammino dopo la battuta d'arresto di La Spezia. Siamo contenti perché contava vincere e lo abbiamo fatto, abbiamo recuperato punti importanti in classifica e in casa diventa fondamentale non sbagliare. La squadra ha ritrovato un grande spirito, al di là del modulo che può funzionare meglio. Alla fine quando vinci i contrasti e hai voglia di arrivare per primo sul pallone, è più semplice portare a casa il risultato. La strada è ancora lunghissima, ci aspettano delle belle partite da qua alla sosta, andiamo avanti ma la strada è quella giusta."

Rivedi nella squadra qualcosa del Frosinone dell'ultima promozione in Serie A? "Questa squadra ha caratteristiche e qualità diverse rispetto all'ultima promozione, ma per vincere qualsiasi squadra ha bisogno di questa voglia e di queste doti. C'è ancora da lavorare ma ora godiamoci questa serata e da domani penseremo a lavorare per la prossima partita. Novakovich? Siamo molto contenti per lui perché è arrivato senza conoscere la lingua e l'ambiente, era il minimo dargli un po' di tempo per ambientarsi. Avendo trovato il gol è un'iniezione di fiducia, è un bravissimo ragazzo e sono convinto che farà bene da qui a fine stagione."

Ora la classifica torna a sorridere: "Facendo malino fuori casa, in casa non possiamo sbagliare, ora dobbiamo lavorare per conquistare punti anche in trasferta. Il nostro pubblico è fondamentale, siamo contenti di aver vinto. La Coppa Italia? E' sempre una vetrina importante, ci teniamo a fare bene, ci penserà il mister a preparare al meglio questa sfida, anche se il nostro obiettivo rimane il campionato e la partita di Castellammare, che è fondamentale".