Frosinone, Brighenti ribadisce: "La cosa più giusta è concludere il campionato"

Come riferisce tuttofrosinone.com, ai canali di ExtraTv è intervenuto il difensore del Frosinone Nicolò Brighenti: "Ci stiamo ancora allenando ma siamo in attesa di qualche novità nei prossimi giorni. Purtroppo stiamo vivendo una situazione particolare e difficile, speriamo ci siano le possibilità per ripartire, gli esperti stanno valutando tutto. In questo momento, se ci sono ancora dubbi vuol dire che non c’è la sicurezza totale. Noi però dobbiamo farci trovare pronti, il prossimo passo è capire se ci sarà la possibilità di allenarsi in gruppo".

C'è però una cosa da chiarire: “La cosa più giusta è concludere il campionato, noi dobbiamo solo pensare a giocare poi se non si sarà occasione si deciderà diversamente, le vittorie conquistate sul campo lasciano maggior soddisfazione. Senza tifosi è tutto più strano e più complicato ma purtroppo per un po’ dobbiamo farci l’abitudine".