Frosinone, Carraro: "Il pari ci fa allungare la striscia positiva, ma c'è rammarico per lo 0-0"

A margine dello 0-0 contro la Salernitana, in casa Frosinone è stato il centrocampista Marco Carraro a fare il punto della situazione: "Siamo contenti di aver allungato la striscia positiva con questo pareggio, è stata una gara contro un avversario molto ostico e ben preparato tatticamente, ma c'è un po' di rammarico per le occasioni che abbiamo avuto e che ci avrebbero permesso di sbloccarla. Loro però erano molto chiusi e compatti dietro, non era facile, guardiamo comunque il bicchiere mezzo pieno per questa gara".

Conclude con una nota sul personale: "Sto bene, mi sono sempre allenato penso bene, ho aspettato la mia occasione e adesso spero di continuare ad aiutare la squadra".