Frosinone, casting per il centravanti: c’è anche Kostov

Il Frosinone è alla caccia di un sostituto adeguato di Daniel Ciofani al centro dell’attacco e sta sondando vari profili per trovare il giocatore adatto al gioco di Alessandro Nesta. In cima alla lista degli obiettivi ci sono Diego Falcinelli del Bologna, Fabio Ceravolo del Parma e Gabriele Moncini della SPAL, ma nelle ultime ore sono in salita le quotazioni di un altro calciatore estense come Alberto Paloschi visto che il club di Ferrare sembra poco propenso a cedere il giovane che nella scorsa stagione si è messo in luce col Cittadella.

Ma non si guarda solo in Italia per l’attacco. Secondo quanto rivelato da L’Inchiesta il club ciociaro avrebbe messo nel mirino Stanislav Kostov, classe ‘91, del Levski Sofia con cui nell’ultima stagione ha segnato 24 reti. Il Frosinone avrebbe avanzato un’offerta da 200mila euro per il cartellino del bulgaro ricevendo però un secco no dal Levski che ne chiede almeno 700mila