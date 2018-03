Frosinone, che succede? Zero gol in tre gare, il 1° posto si allontana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cosa è successo al Frosinone? Nelle ultime tre partite la squadra di Longo ha racimolato appena due punti frutto di due pareggi ed una sconfitta. Se il ko sul campo del Palermo ci può stare, visto che entrambe sono in lotta per la promozione diretta, i pareggi con Salernitana e Ternana sono un campanello d'allarme. Il dato più preoccupante però, sono i gol segnati in queste ultime tre giornate: zero. Ciofani, Ciano, Dionisi, tutti a secco di gol in questo periodo davvero complicato per i ciociari. L'Empoli ne ha approfittato ed ha staccato il Frosinone di ben cinque punti, con una gara da recuperare. Anche il Palermo è tornato sotto, staccato di appena un punto e con una gara da recuperare. Longo deve cambiare qualcosa, deve trovare la cura per questo momento di crisi per non rischiare di perdere, ancora una volta, il treno per la serie A.