Frosinone-Chibsah, il futuro passa dalla promozione in A

© foto di Federico Gaetano

Il futuro del centrocampista Raman Chibsah è tutto in divenire e molto dipenderà dal cammino del Frosinone nei play off. Il ghanese classe '93 è infatti in prestito dal Benevento che sarebbe interessato a riportarlo alla base per sfruttarlo come possibile pedina sul mercato, con la Salernitana che ha già effettuato un sondaggio, ma qualora il Frosinone dovesse essere promosso in Serie A potrebbe pensare di trattenere il calciatore anche nella prossima stagione. Lo rivela Tuttofrosinone.it.