Frosinone, Chibsah verso la Turchia. Al suo posto può arrivare Rohden

Si muove il mercato del Frosinone attorno al centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club canarino sembra infatti vicino a Marcus Rohden, calciatore svedese svincolatosi dal Crotone. In uscita invece c'è Raman Chibsah che è sempre più vicino alla Turchia e al Gaziantespor in particolare.