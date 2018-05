Frosinone, Ciano: “Oggi la prima finale, col Carpi sarà battaglia”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone gioca oggi contro il Carpi, mentre Camillo Ciano ha parlato dell’impegno che attende i ciociari attraverso Sky Sport. “Il passaggio chiave sarà col Carpi, poi penseremo all’Entella. Sarà la prima delle tre finali che ci attendono, dobbiamo restare sul pezzo e cercare di vincere le ultime tre gare sperando in un passo falso del Parma. Col Carpi sarà una battaglia, c’è rivalità tra tifoserie. Giochiamo in casa e faremo di tutto per vincere, al 90’ vedremo chi riuscirà a portare i punti a casa”, ha detto.