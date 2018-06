Frosinone, Ciano: "Foggia? Niente danni, volevo giocare il giorno dopo"

Le sue parole

© foto di Federico Gaetano

Camillo Ciano, attaccante del Frosinone, prima del match contro il Cittadella valevole per la semifinale play-off, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita importantissima per entrambe, ma giochiamo in casa e non facciamo calcoli. Non puntiamo al pareggio, ma a vincere. Danni post-Foggia? Avrei voluto giocare già il giorno dopo. Ci ha fatto bene, ora bisogna andare in campo e cacciare tutta la rabbia che abbiamo dentro".