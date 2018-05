Frosinone, Ciano: "Gol della svolta? Non so. Però lottiamo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il suo gol tiene vive le speranze del Frosinone di andare in Serie A senza passare dai playoff. Dopo la vittoria sul Brescia, Camillo Ciano parla ai canali ufficiali dei ciociari: “Gol della svolta? Non so, però al di là di tutto c’è stata una prestazione importante. Eravamo passati in svantaggio ma dal campo si percepiva la voglia di rivalsa e abbiamo cercato in ogni modo di portare a casa i tre punti. Ci siamo riusciti, dimostrazione di una squadra di altissimo livello”.

Quanto ha pesato il pareggio di Palermo e Bari?

“Tanto, perché era un risultato che a noi faceva molto comodo e da sfruttare assolutamente. Oggi era importante vincere e ci siamo riusciti, questo ci deve dare la forza di affrontare le prossime tre gare come tre finali”.