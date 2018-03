Frosinone, Ciociaria Oggi: "A Terni con Coraggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"A Terni con Coraggio", scrive questa mattina Ciociaria Oggi riprendendo le parole in conferenza stampa di mister Longo. Il tecnico detta la ricetta per vincere contro la Ternana: "Dovremo scendere in campo con tanto entusiasmo, sfruttando al massimo la spinta dei nostri sostenitori"