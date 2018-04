Frosinone, Ciociaria Oggi: "Canarini in gita di dispiacere"

© foto di Federico Gaetano

"Canarini in gita di dispiacere", titola così Ciociaria Oggi in edicola questa mattina. Il Parma al "Tardini" stende un Frosinone mai in partita. Davanti si sente la mancanza di Ciofani. Il Palermo con uno scialbo pareggio si prendere la seconda posizione in virtù degli scontri diretti.