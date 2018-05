Frosinone, Ciociaria Oggi: "Il Paradiso ci attende"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Paradiso ci attende", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Ciociaria Oggi questa mattina. A Chiavari il Frosinone piega l'Entella per 1-0 grazie alla rete di Dionisi. Blindato il secondo posto davanti al Parma. Per garantirsi la serie A basterà battere il Foggia. Promossi anche in caso di mancate vittorie dei Ducali e del Palermo.