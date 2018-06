Frosinone, Ciociaria Oggi in prima pagina: "La rabbia e l'orgoglio"

E' il giorno della finale playoff di ritorno in Serie B. Alle 20.30 il Frosinone ospita il Palermo allo stadio Stirpe, con l'obbligo di vincere (con qualsiasi risultati) per festeggiare il ritorno in Serie A. "La rabbia e l'orgoglio", titola il quotidiano Ciociaria Oggi in prima pagina. La formazione laziale deve riscattare il 2-1 incassato all'andata in terra siciliana.