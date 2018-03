Frosinone, Ciociaria Oggi: "Longo vuole fare l'impresa a Palermo"

Spazio al Frosinone sulla prima pagina del quotidiano Ciociaria Oggi, in vista della partita di domani contro il Palermo. "Moreno Longo vuole compiere l'impresa", il titolo del giornale in merito alla super-sfida del campionato di Serie B. Spazio anche allo stadio ciociaro: "Lo 'Stirpe' tra i migliori venti al mondo", sottolineando che il nuovo impianto ha ottenuto un lusinghiero piazzamento nel concorso 'Stadium of the year'.