Frosinone, Ciociaria Oggi: "Una vittoria per prenotare la serie A"

© foto di Federico Gaetano

"Una vittoria per prenotare la serie A", scrive Ciociaria Oggi in edicola questa mattina. La gara sul campo dell'Entella mette in palio un'intera stagione. L'obiettivo è tenere dietro Palermo, Parma e Venezia. Al Frosinone mancano due vittorie per festeggiare la serie A. Oggi a Chiavari sarà fondamentale strappare tre punti ai liguri per vanificare qualsiasi tentativo di rimonta del Palermo, del Parma o del Venezia. Senza fare calcoli, conta solo vincere.