Frosinone, Ciofani, Beghetto e Chibsah verso l'addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniel Ciofani, Andrea Beghetto e Raman Chibsah. Questi i nomi dei più probabili partenti in casa Frosinone. I tre giocatori, secondo quanto riportato da Tuttofrosinone.com non faranno parte dei convocati per l’amichevole di questa sera, ufficialmente a scopo precauzionale poiché affaticati, e questo appare un segnale che il loro futuro nel club ciociaro è ormai giunto agli sgoccioli con il primo sempre più vicino a trasferirsi alla Cremonese, che nelle ultime ore si sarebbe avvicinata alle richieste del Frosinone, il secondo da tempo nel mirino dell’Ascoli e il terzo che ha diverse richieste dall’estero.