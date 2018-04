Frosinone, Ciofani dopo l'operazione: "Tornerò più forte di prima"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso il proprio profilo Instagram, l'attaccante del Frosinone Daniel Ciofani commenta così l'operazione che lo ha visto protagonista in Finlandia: "Intervento riuscito. E come avete detto in tanti, 'tornerò più forte di prima'. Sinceramente - ironizza il centravanti - mi accontenterei di tornare come prima! I ringraziamenti vanno al prof. Orava e al presidente Stirpe per tutto. Un grazie speciale ad Alberto Zovini e a papà Tonino per avermi accompagnato. Forza Leoni!".