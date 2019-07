Frosinone, Ciofani sempre più vicino alla Cremonese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un lunghissimo corteggiamento, da ricercare indietro negli anni, la Cremonese potrebbe finalmente abbracciare bomber Daniel Ciofani, stella del Frosinone, ma in procinto di addio con i ciociari. Il club lombardo, infatti, avrebbe avuto l'ok del giocatore per il trasferimento in grigiorosso, dove troverebbe una formazione che punta alla Serie A, ma deve adesso definire l'accordo con i gialloblù; che chiedono circa un milione.

A riferire la notizia è Tuttosport.