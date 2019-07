Frosinone-Ciofani, tra addio e possibile permanenza: tanti i dubbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sempre conta essere il miglior marcatore della storia di un club, non sempre certe importanti pagine vengono sottolineate a dovere.

E può quindi starci che si arrivi all'addio, con modi e tempi da definire, ma si arriva alla separazione: come sembra avverrà a breve tra il Frosinone e bomber Daniel Ciofani.

Un addio solo rimandato - Già a gennaio, le prime crepe tra le parti si sono viste, il club avrebbe messo il classe '85 sul mercato salvo poi ripensarci su "pressione" di una piazza che non si sarebbe allora liberata del proprio beniamino, anche al netto di una posizione di classifica mai esaltante che non è di fatto stata migliorata nel corso dei mesi. E che ha poi portato alla retrocessione in B. Cosa comunque sia successo tra le parti non è dato saperlo.

Le sirene di mercato - La Cremonese non è stata guardare, ed è partita all'assalto del centravanti, legato al Frosinone da altri due anni di contratto. Il club grigiorosso ha messo sul piatto 1.1 milioni di euro per convincere la società ciociara a cedere il calciatore: con la permanenza in gialloblù di Ciano, qualcosa potrebbe muoversi. Anche se da ambienti vicini alla società trapela che sul tavolo non ci sia ancora la proposta ufficiale della Cremonese.

E i tifosi ? - Stavolta nessuno ha avuto da obiettare, altro indizio che, visti i precedenti, potrebbe far pensare che, effettivamente, l'avventura di Ciofani in Ciociaria sia giunta al termine.