Frosinone-Cittadella, le formazioni ufficiali: Dionisi sfida Strizzolo

© foto di Federico Gaetano

Stasera, alle ore 21, va in scena l'atto secondo della semifinale playoff di Serie B tra Frosinone e Cittadella. Dopo l'1-1 dell'andata, la contesa va stavolta in scena allo Stirpe, casa dei ciociari che possono permettersi anche il pareggio per approdare in finale. Costretti a vincere invece i veneti. Ecco le formazioni ufficiali:

Frosinone (3-5-2): Vigorito, M. Ciofani, Terranova, Krajnc, Matarese, Chibsah, Gori, Soddimo, Crivello, Dionisi, Ciano.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Lora; Schenetti; Vido, Strizzolo.